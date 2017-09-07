На Кубани инспекторы ГИБДД снова начали использовать ручные радары

Больше года из-за жалоб автовладельцев им было запрещено брать в руки приборы, измеряющие реальную скорость движения автомобиля и выезд на встречную полосу.

Сейчас приборы перепрограммированы и возможность обмана исключена. Новая модель радара сама включает запись, когда на мониторе появляется нарушитель. Удалить или исказить это видео, по словам экспертов, невозможно. За два дня работы с новыми приборами инспекторы ГИБДД составили более 70 протоколов на нарушителей.

Возвращение радаров в полиции считают необходимостью. Только в этом году на дорогах края по вине автовладельцев в авариях погибли более 120 человек.

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