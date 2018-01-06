На Кубани интенсивность боевой подготовки артиллеристов в 2017 году возросла на 15%

В прошедшем году на вооружение 49-й армии поступили новые самоходные артиллерийские установки «Пион» и заступил на боевое дежурство зенитно-ракетный комплекс в Краснодарском крае.

В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии, которая дислоцируется на Ставрополье и Кубани, провели около 200 тактических учений различного масштаба и более 60 тренировок по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии. Половина стрельб прошла в темное время суток.

Артиллеристы совершенствовали навыки выбора, оборудования и маскировки огневых позиций, проводили разведку целей и огневого поражения условного противника. Особое внимание уделяли практическому взаимодействию артиллерийских подразделений с мотострелковыми и подразделениями разведки.

В учениях задействовали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», самоходные гаубицы «Мста-С» , «Акация» и «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град-М», «Ураган» и «Торнадо-Г». По сравнению с прошлым годом интенсивность боевой подготовки возросла на 15%, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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