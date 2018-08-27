На Кубани ищут инструкторов и скульпторов в зоопарк

27 августа в 19:57

Популярный интернет-портал по поиску работы опубликовал топ самых интересных вакансий в Краснодарском крае.

На первом месте — покоритель морских просторов и повелитель пляжных развлечений. Инструктора в пункт проката водной техники ищет краснодарская компания. Соискателям обещают нескучные трудовые будни, зарплату в пределах 40 тыс. рублей и плавающие выходные. А вот где именно он сможет рассекать волны на гидроцикле, не уточняют.

Если душа требует созидания, можно попробовать стать скульптором — главная обязанность — построить авторские клетки для диких животных. Тут и творчество, и экстрим. А вот зарплата — средняя по краю.

Также краснодарские работодатели ищут волшебника. В трудовом договоре эта должность будет обозначена как «Специалист лазерного шоу». Все, что нужно претендентам на эту вакансию, — творческое мышление и свободные выходные, основной объем работы будет приходиться именно на субботу и воскресенье. Заработок — от 5 до 15 тыс. рублей за одно волшебное шоу.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник