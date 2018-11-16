На Кубани иск на 5 млн рублей предъявили к директору цирка, в котором львица напала на девочку

Гражданский иск подала прокуратура в интересах родителей пострадавшей девочки.

«Иск подан к директору и дрессировщику передвижного цирка Андрею Манучаряну с требованием возмещения вреда здоровью на сумму 5 млн рублей», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

По его словам, требование рассмотрит суд в рамках уголовного производства в отношении Манучаряна.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 октября в селе Успенском во время представления с дикими животными в передвижном цирке львица через ограждение набросилась на четырехлетнего ребенка, который сидел в первом ряду. Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ об оказании услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей. Очевидцы выложили видео с места происшествия.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил минздраву региона оказать пострадавшей необходимую медицинскую помощь. Девочку оперативно доставили в Успенскую ЦРБ. Ребенка сразу прооперировали. Девочка, пострадавшая в цирке в селе Успенском, впала в кому. Ребенок пришел в сознание 6 ноября.

Прокуратура проверит условия содержания напавшей на ребенка цирковой львицы. Выяснилось, что это нападение не было единичным. В 2017 году в цирке скрыли нападение тигра на дрессировщика.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник