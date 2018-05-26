На Кубани истребители провели перехват условного нарушителя воздушного пространства

Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ были подняты в воздух для перехвата воздушных целей в составе пар.

Более 20 летчиков смешанного авиационного полка Южного военного округа отработали перехват условного нарушителя воздушного пространства России с ведением маневренного воздушного боя в составе звеньев в небе над Кубанью.

После перегруппировки в звенья пилоты отработали элементы воздушного боя, наступательные и оборонительные действия с выполнением фигур высшего пилотажа. Упражнения выполнялись как над сушей, так и над водной поверхностью.

Летчики выполнили развороты на форсаже и боевые виражи, а также элементы высшего пилотажа: «бочка», «горка», «клин», «петля Нестерова». Специальные упражнения пилоты совершали на сверхмалых высотах и на высотах до 5 тыс. м.

При отработке специальных упражнений летной подготовки пилоты провели в воздухе более 400 минут, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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