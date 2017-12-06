На Кубани итоговое сочинение написали около 23 тыс. выпускников

06 декабря в 16:47

Экзамен проходил 6 декабря по всей России.

В Краснодарском крае в нем принимали участие 23 тыс. одиннадцатиклассников. Из них 22 тыс. 758 человек выбрали форму сочинения, а 172 выпускника — изложения.

В краевом министерстве образования, науки и молодежной политики отметили, что никаких принципиальных изменений в процедуре проведения сочинения в этом учебном году нет. Это одно из самых масштабных мероприятий наряду с ЕГЭ.

В ведомстве пояснили, что в обеспечении объективности проведения сочинения приняли участие 1,4 тыс. общественных наблюдателей. Из них 1,2 тыс. человек из числа родительской общественности и 140 студентов.

Итоговое сочинение в выпускных классах введено с 2014 — 2015 учебного года. Его успешное написание является допуском к ЕГЭ. Для этого необходимо получить «зачет».

Если выпускнику сразу не удастся получить допуск к ЕГЭ, ему предоставят возможность написать сочинение повторно. Для неявившихся по уважительной причине или получивших «незачет» есть резервные даты. Это 7 февраля и первая рабочая среда мая (16 мая в 2018 году), сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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