На Кубани из больниц выписали всех пострадавших в ДТП с автобусом

Пассажиров отправят в Ярославскую область.

Из больницы Павловского района выписали шесть пострадавших. В медучреждении сообщили, что пострадавшие транспортабельны и будут проходить лечение по месту жительства. Ранее из ЦРБ Ленинградского района выписали 16 человек, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель автобуса Neoplan направления Анапа — Ярославль 16 сентября около 22:30 на трассе в Ленинградском районе не справился с управлением и допустил съезд в лесополосу. В результате аварии 22 пассажиров доставили в медучреждения.

Кубанские медики оказывают помощь пострадавшим в ДТП с автобусом. Водитель съехавшего в кювет автобуса на Кубани не заметил поворот из-за непогоды.

Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградском районе.

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