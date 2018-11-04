На Кубани из больницы выписали еще одного пострадавшего при наводнении

Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
В ведомстве рассказали, что за последние сутки был выписан еще один пациент. Сейчас на лечении в больницах остаются 24 человека, в том числе один ребенок.
В регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.
На финансовую помощь пострадавшим от наводнения в краевом бюджете зарезервирован 1 млрд рублей. По данным на 1 ноября, пострадавшим уже выплатили более 210 млн рублей.
Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.
Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.
Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.
Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.
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