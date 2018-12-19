На Кубани из полиции в 2018 году за коррупцию уволили 26 сотрудников

Об этом в декабре рассказал начальник ОРЧ (СБ) ГУ МВД по Краснодарскому краю полковник полиции Андрей Бондарев.

По его словам, за год количество преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел края, снизилось более чем на 10%. При этом каждое второе коррупционное преступление выявили сотрудниками подразделения собственной безопасности.

Большую часть нарушений выявляют среди должностных лиц, которые непосредственно взаимодействуют с гражданами, — представителей ППС, ГИБДД, уголовного розыска, участковых уполномоченных.

«Рассмотрено более 4,5 тыс. обращений. В итоге более 200 сотрудников привлекли к мерам дисциплинарного воздействия, 26 из них, допустившие грубые нарушения, уволены», — рассказал Бондарев.

По его словам, выявлено 32 нарушения ПДД, за совершение которых полицейские оштрафованы, некоторые из них уволены по отрицательным мотивам.

«Сотрудникам подразделения собственной безопасности приходится проводить оперативные комбинации в отношении таких же, как они, профессионалов, в совершенстве владеющих теми же приемами сыска и знающих систему ОВД изнутри. С начала года в СБ поступило 45 обращений от сотрудников. Обеспечено защитой 28 полицейских и членов их семей. В результате возбудили три уголовных дела в отношении людей, от которых исходила угроза. Никто из защищаемых сотрудников и их близких не пострадал», — цитирует Андрея Бондарева «Московский комсомолец».

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