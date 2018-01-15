На Кубани из-за аварии на газораспределительной станции без газа остались станица и поселок

В Динском районе 14 января было прервано газоснабжение двух населенных пунктов.

Об этом сообщили в муниципальной дежурно-диспетчерской службе Динского района.

«Из-за аварии на газораспределительной станции «Пластуновская» прервано снабжение станицы Пластуновская и села Красносельского. На ликвидацию аварии направлены специалисты компании «Динскаярайгаз», ремонтные работы планируется завершить утром 15 января», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что население проинформировано о необходимости соблюдения мер предосторожности.

«Жителей станицы Пластуновской и села Красносельского предупредили о необходимости перекрыть краны на газовых приборах (газовых плитах, котлах, колонках) и дожидаться работников «Динскаярайгаз». Самостоятельный пуск газа в газоиспользующее оборудование категорически запрещен», — цитирует сотрудника службы «Интерфакс».

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