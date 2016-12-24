На Кубани из-за аварии с автокраном без света остались 13 тыс. человек

В Темрюкском районе 24 декабря автокран повредил линии электропередачи, без света остались 13 тыс. человек.

Отключение электроэнергии произошло в 09:10. По данным МЧС, в зону отключения попали частично поселки Тамань, Виноградный и станица Высшестиблиевская. Без света остались 13 тыс. 600 человек. Социально-значимых объектов нет.

В пресс-службе «Кубаньэнерго» интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что отключение электроэнергии произошло из-за инцидента с участием автокрана — тяжелая техника повредила провод высоковольтной линии. Ведутся восстановительные работы.

Источник