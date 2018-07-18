На Кубани из-за найденной амброзии выписали 400 административных протоколов

Специалисты регионального министерства сельского хозяйства и управления Россельхознадзора в этом году провели на 20% больше рейдов по выявлению амброзии, чем в прошлом.

Они объехали 17 муниципалитетов, в том числе и Краснодар, выявили несколько нарушений. В Усть-Лабинском и Новокубанском районах порекомендовали усилить работу по борьбе с карантинным сорняком вдоль федеральных трасс. Хозяевам участков, на которых произрастает сорняк, грозит штраф. По словам специалистов, больше всего проблем с теми заросшими территориями, владельцы которых далеко и просто не могут выкосить территорию.

«В таких случаях мы, конечно, взаимодействуем с органами местного самоуправления и общими усилиями проводим мероприятия по уничтожению данного сорняка», — пояснил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Олег Шашлов.

В целом специалисты рейдами по краю довольны — работа по уничтожению амброзии проводится везде, и она в основном качественная. Совместные обследования будут продолжаться вплоть до сентября. По словам инспекторов, важно уничтожать опасный для людей и культурных растений сорняк до начала его цветения.

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