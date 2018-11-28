На Кубани из-за непогоды федеральные дорожные службы перешли на усиленный режим работы

Дорожные службы на подведомственных Росавтодору федеральных трассах Кубани и Адыгеи переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

Дорожные предприятия заготовили необходимый запас песка и противогололедных материалов.

«Для обеспечения бесперебойного движения по федеральным автодорогам Кубани и Адыгеи, их расчистке от снега и регулярной противогололедной обработки, задействовано 288 единиц дорожной техники. На автоподходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сосредоточенно 11 единиц спецтехники: девять — на постоянном дежурстве и три — в резерве на случай возникновения экстремальных погодных явлений», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Водителям рекомендуют тщательно подготовить автомобиль к эксплуатации в зимних условиях, не мешать работе дорожной техники, проявлять максимальную бдительность на дорогах, не заезжать на подтопленные участки и территории, учитывать особенности управления автомобилем в условиях тумана и сильных осадков при околонулевых температурах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани 29 ноября прогнозируют дожди и снег. Экстренные службы из-за непогоды перешли в режим повышеннойготовности. В Краснодаре ночью дороги обработают реагентами от гололедицы.

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