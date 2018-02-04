На Кубани из-за непогоды в Москве задерживаются более 30 авиарейсов

Рейсы задерживаются 4 февраля в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы. Причиной задержек стал снегопад в Москве. Время задержки в расписании составляет три-четыре часа.

Всего около 150 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды. Об этом рассказали в авиадиспетчерских службах столицы.

«Аэропорты работают в режиме повышенной нагрузки, задействуется все резервные мощности. Увеличена численность аэродромных служб. Расчистка аэродромов и обработка самолетов противооблединительными реагентами проводится с максимальной частотой», — сообщили в авиадиспетчерских службах.

Тем не менее, аэропорты аккредитованы по всепогодной категории.

«Длительных задержек нет, однако даже кратковременные, являющиеся следствием профилактических работ в аэропортах, сдвигают расписание и провоцируют новые задержки», — добавили в службе.

Также почти вдвое выросло число самолетов, не сумевших приземлиться в аэропортах Москвы.

«В Домодедово не смогли приземлиться и ушли на запасные аэродромы 11 самолетов, четыре — из Шереметьево и один — из Внуково», — цитирует собеседника «Интерфакс».

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» в Шереметьево задержаны уже 77 рейсов, в Домодедово — 48 рейсов и 22 отменены, во Внуково — 22 рейса задержаны и четыре — отменены.

По данным онлайн-табло «Базэл Аэро», по состоянию на 17:20 в Краснодаре на прилет задержаны шесть столичных рейсов и четыре — на вылет. В Сочи — восемь на прилет и 12 — на вылет. В Анапе задерживаются с прилетом три рейса и два — с вылетом.

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