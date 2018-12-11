На Кубани из-за опасности схода лавин в горах в готовность привели отряды ЮВО

Оказать помощь в ликвидации последствий возможных ЧС готовы около 300 военнослужащих и более 50 единиц техники.

В соединениях и воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на Кубани, в повышенную готовность привели пять сводных отрядов.

В штабе ЮВО действует оперативная группа, которая ведет круглосуточный мониторинг и анализ информации для оперативного реагирования на ЧС и оказания помощи местным органам власти в их решении, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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