На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда

26 октября в 09:44

Отменили поезда на участках Горячий Ключ — Адлер, Краснодар — Адлер, Краснодар — Сухум и Белореченская — Адлер.

РЖД отменили поезда, которые должны были отправиться в Адлер и из Адлера 25 октября, и составы, которые должны были поехать 26, 27 и 28 октября.

Пассажиры отмененных поездов могут вернуть или обменять билеты без дополнительной комиссии, прорабатывается использование альтернативных вариантов транспорта.

По прогнозам, на восстановление инфраструктуры пассажирских поездов может потребоваться до трех суток

По ситуации с движением поездов на Кубани работает горячая линия: 8-800-77-50-000 и 8-800-100-1000.

Полный список отмененных поездов смотрите здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пассажиры задержанных из-за стихии поездов смогут улететь в Москву и Петербург за счет РЖД.

В Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумянского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. Число жертв наводнения на Кубани возросло до шести человек.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Пассажиров задержавшихся в Краснодаре поездов разместили в гостиницах.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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