На Кубани из-за ремонта путей временно отменят несколько электричек

Расписание движения пригородных поездов изменится в Краснодарском и Ростовском регионах СКЖД с 17 апреля.

Ремонт пути на перегоне Староминская — Албаши будут проводить до 26 апреля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

С 17 по 25 апреля отменят движение пригородных поездов № 6706 Краснодар-1 — Староминская-2 отправлением в 15:10, № 7645 Староминская-2 — Тимашевская-1 отправлением в 19:02.

С 18 по 26 апреля отменят движение пригородных поездов № 7646 Тимашевская-1 — Староминская-2 отправлением в 3:07, № 6705 Староминская-Тимашевская — Краснодар-1 отправлением в 5:08.

На эти дни также скорректируют расписание 20 поездов, курсирующих в Краснодарском и Ростовском регионах СКЖД.

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