На Кубани из-за ремонта ж/д путей временно отменили несколько электричек

Изменения в расписании ждут пассажиров пригородных поездов Краснодар — Староминская.

До 25 апреля из-за ремонта на железной дороге отменена электричка, которая отправлялась в 15:10 из краевой столицы. Временно не будет ходить и утренний поезд из Староминской.

Остальные составы готовы забирать пассажиров как и раньше, но только немного в другое время. Теперь электропоезд, который отправлялся из Краснодара в 8:35, прибывать на конечную станцию будет на 17 минут позже.

Еще одно изменение коснется тех, кто едет в Тимашевск. До 25 апреля поезд будет выезжать из Краснодара на 14 минут позже. Подробное расписание жителей просят уточнять на сайте.

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