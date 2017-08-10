На Кубани из-за жары снизят неосновное потребление электроэнергии

Муниципалитеты Краснодарского края должны проверить социально значимые объекты на готовность к незамедлительному переводу их на резервные источники электроснабжения.

Этот вопрос обсудили в Краснодаре на заседании краевого штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, который провел вице-губернатор Андрей Алексеенко. Замминистра краевого ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко рассказал, что энергосистемы Кубани продолжают находиться под давлением высоких температур. Среди основных причин сложившейся ситуации — рост увеличения электропотребления промышленными предприятиями, увеличение бытовой нагрузки из-за использования кондиционеров и прохождения пика курортного сезона.

«Энергетики принимают все возможные меры для недопущения возникновения масштабных технологических нарушений в энергосистемах. Несмотря на то, что нагрузка потребителей немного снизилась, на Кубани сохраняется риск ввода графиков временного ограничения в вечернее время. Это необходимо, чтобы не допустить развития масштабных отключений потребителей края и сохранить устойчивость параллельной работы с Единой энергетической системой России», — пояснил Ляшко.

Чтобы минимизировать риски нарушения электроснабжения, сетевым и генерирующим компаниям рекомендовали отказаться от ремонтных работ, за исключением неотложных. Необходимо проводить постоянный мониторинг оборудования и энергосистем.

По поручению Алексеенко муниципалитеты должны во время прохождения максимальных нагрузок и высоких температур в вечернее время отказаться или минимизировать использование архитектурного освещения зданий, памятников, фонтанов.

«При принятии решения по отключению потребителей, необходимо оперативно и заблаговременно оповещать жителей о возможных отключениях электричества. Это зона ответственности глав районов», — сказал замглавы края.

По данным метеорологов, экстремальная жара на Кубани продержится минимум до конца недели. В связи с этим сохраняется вероятность отключения потребителей, входящих в график временного ограничения потребления. Отключения возможны в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах.

Ожидается, что ограничения будут носить точечный характер и контролироваться в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ, единых диспетчерских службах, «Кубаньэнерго» и Кубанском РДУ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 8 августа зафиксировали рекорд по потреблению электроэнергии в жару.

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