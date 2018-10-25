На Кубани из зоны подтопления эвакуировали 362 человека в 22 населенных пунктах

Частично подтоплены территории в 19 населенных пунктах Туапсинского района и шести населенных пунктах Апшеронского района.

На территории Туапсинского района всего подтоплено 1 тыс. 241 дом, в Апшеронском районе — 714 домов. Также дома подтоплены в Хадыженске, на хуторе Кабардинкская, в станице Куринской, в поселках Старый Куринский, Городок и Станционный. Кроме того, подтоплены проезжая часть автомобильной дороги регионального значения между селами Кривеньковским и Индюк на трассе Туапсе — Апшеронск.

Нарушено энергоснабжение в девяти населенных пунктах, привлечено девять аварийно-восстановительных бригад, работают 22 человека и девяти единиц техники.

Нарушено железнодорожное сообщение в Туапсинском районе (сход селей на станции Чилипси и перегоне Греческий — Кривеньковская). Поезда задержаны, пассажиры обеспечены питанием и водой. Проводятся восстановительные работы ЖД полотна.

Разрушен один пролет автодорожного моста в поселке Цыпка Туапсинского района на автодороге регионального значения. Спланировано привлечение инженерной техники для проведения восстановительных работ.

Нарушено газоснабжение на территории Сочи и в Туапсинском районе.

В 22 населенных пунктах осуществлена эвакуация 362 человека с размещением в шести пунктах временного размещения. Людям оказывают помощь.

Всего на территории Туапсинского района в готовности к развертыванию находятся 38 ПВР общей вместимостью 10 тыс. 240 человек, на территории Апшеронского района — восемь ПВР общей вместимостью 490 человек.

Во всех подтопленных населенных пунктах организована работа совместных оперативных групп ГУ МЧС и администраций муниципальных образований.

В Главном управлении, Туапсинском районе и в Апшеронском районе введен режим ЧС. Развернут оперативный штаб по ликвидации.

Организована работа телефона «Горячей линии» на базе МЧС, на него поступило 75 звонков. В зоне ЧС организована работа оперативной и аэромобильной групп Главного управления — 100 человек и 25 единиц техники.

С 7:00 спланирована работа 34 рабочих групп по оценке ущерба в Туапсинском районе.

К ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений привлечена группировка общей численностью 386 человек личного состава и 96 единиц техники, в том числе от МЧС России — 197 человек и 50 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 24 октября из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

По данным на 19:00 всего в зоне затопления находятся 22 тыс. 330 домов населением 72 тыс. 537 человек, 46 социально-значимых объектов. Эвакуировано более 160 человек. В результате подтопления в Туапсинском районе погибла жительница села Кривенковского.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала. Также в Туапсе из-за непогоды ввели план «Тайфун». Вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи.

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 24 октября в Туапсе прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Его провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В Сочи из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В Сочи в зону подтопления попали пять населенных пунктов, в Апшеронском районе из-за ливней подтопило четыре населенных пункта.

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