На Кубани избили и обокрали жену бизнесмена

Нападение произошло в станице Динской.

По предварительным данным, двое неизвестных, один из которых был в маске, забрались в дом к 33-летнему соучредителю пивоваренного завода. В этот момент там находилась его 31-летняя супруга. Злоумышленники избили женщину и забрали крупную сумму денег, мотоцикл и ювелирные украшения. Общий ущерб составил более 3 млн рублей.

Правоохранители завели уголовное дело. Объявлен план «Перехват».

«Не хочу обсуждать эту тему. На данный момент вора не нашли, органы занимаются», — цитирует пострадавшую телеканал «360».

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