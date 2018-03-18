На Кубани избиратели сделали 15 тыс. фотографий для конкурса «Голосовач»

Селфи-конкурс, приуроченный к выборам президента, стартовал в Краснодарском крае 18 марта.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо после голосования на своем избирательном участке сделать фотографию в специальной рамке, а затем выложить снимок в социальные сети («Вконтакте» или Instagram), подписав хэштегом #голосовач23 и номинацией (#краснодар, #сочи, #анапа, #новороссийск, #геленджик и т.д.).

Конкурсные фотографии организаторы разместят на своем сайте. Победит тот, кто наберет наибольшее количество лайков. Итоги объявят 30 марта, пишут «Кубанские новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конкурсе разыгрывают 105 призов: среди них смартфоны Iphone и планшеты Ipad. Работы принимаются с 18 по 20 марта.

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