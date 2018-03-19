На Кубани избирательный процесс контролировали более 15 тыс. наблюдателей

Организацию выборов на Кубани обсудили на совещании, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

На заседании отметили, что на участках присутствовали более 5 тыс. наблюдателей от общественных палат, около 1,5 тыс. — от политических партий, более восьми тысяч — от кандидатов. Особый интерес к краю продемонстрировали международные наблюдатели — на Кубань приехали 18 человек из разных стран в составе пяти делегаций.

«Это не ангажированный институт, а значит объективный. Нет монополии отдельных организаций. Выборы прошли в соответствии с российским законодательством», — отметил уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

По словам председателя Совета при губернаторе края по развитию гражданского общества и правам человека, члена бщественной палаты РФ Андрея Зайцева, в этом году была отработана новая модель наблюдений за выборами. Члены ОП посещали участки самостоятельно, без представителей избиркома.

«Нарушений мы не выявили, в избиркоме на порядок сократилось количество обращений от недовольных граждан», — сказал Зайцев.

Секретарь Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова отметила активность избирателей.

«Это показатель высокого доверия к власти. Мы сработали едино — власть и общественники. Это говорит о зрелости кубанского гражданского общества. Нас власть слышит, понимает. Хочу обратить внимание на хорошую организацию выборов в муниципалитетах. На участках была создана теплая праздничная атмосфера, люди шли туда уже с позитивным настроем», — цитирует Любовь Попову пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае после обработки всех протоколов Путин лидирует с 81% голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил 9,9% голосов, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 4,58%. Остальные — Ксения Собчак, Борис Титов, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Григорий Явлинский — не преодолели порог в 1%.

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