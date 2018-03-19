На Кубани издадут полное собрание сочинений Виктора Захарченко

Об этом стало известно в преддверии юбилея художественного руководителя Кубанского казачьего хора — 22 марта Виктору Захарченко исполнится 80 лет.

«Надеюсь, что доступ к моим исследовательским трудам и нотам в скором времени получат читатели всей России. Ведь Кубанский казачий хор — это культурная святыня, которая требует к себе духовного отношения. Моя жизнь крепко-накрепко связана с этим уникальным коллективом, имеющим богатейшую историю», — отметил Виктор Захарченко.

В собрание войдут статьи, беседы, автобиографические очерки, рецензии, интервью. Будут опубликованы летопись легендарного хора края с 1974 по 2018 годы, очерки о гастролях, народные песни из репуртуара хора. Сейчас разрабатывают пошаговый план, материалы передали в одно из издательств.

Собрание издадут тиражом 2 тыс. при финансовой поддержке администрации края. Также 18 томов передадут в библиотеки, музыкальные школы и учреждения культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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