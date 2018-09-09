На Кубани к 15:00 проголосовать пришли 35,3% избирателей

09 сентября в 15:58

Муниципальные выборы проходят 9 сентября с 8:00 до 20:00.

По данным крайизбиркома, по всем избирательным кампаниям всех уровней явка на 15:00 составила 35,31%.

В Краснодаре на 15:00 приняли участие в выборах 20,6%, в Новороссийске — 11,9%, в Туапсинском районе — 23%.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на единый день голосования 9 сентября в Краснодарском крае назначено 64 муниципальные избирательные кампании.

Жители Кубани из 30 муниципальных образований края выбирают депутатов местных советов и глав поселений. На вакантные мандаты 45 глав и 188 депутатов претендует 639 кандидатов.

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