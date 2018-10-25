На Кубани к 8:00 восстановят нарушенное из-за подтопления движение поездов

В настоящее время движение по железной дороге прервано, задержано не менее десяти поездов. Восстановительные работы ведут 217 человек от РЖД.

Движение поездов по железной дороге от Горячего Ключа до Сочи, прерванное после подтопления путей в Туапсинском районе, возобновится около 8:00 25 октября.

Об этом сообщил представитель администрации Краснодарского края.

«К 8:00 обещают открыть движение, на данный момент движение приостановлено. 217 человек работают от РЖД. Работают восстановительные поезда», — представитель администрации края.

Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиал РЖД) 24 октября сообщала, что железнодорожные пути на станции Гойтх в Туапсинском районе подтопило из-за сильных дождей. В настоящее время движение по железной дороге прервано, задержано не менее десяти поездов.

Также расчищаются автомобильные дороги. Уже освобожден проезд для машин скорой помощи и транспорта на трассе Туапсе — Майкоп, в скором времени планируется привести в порядок участки федеральной трассы, ведущей от Джубги до границы с Абхазией, на которые во время непогоды упали камни, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 24 октября из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

По данным на 19:00 всего в зоне затопления находятся 22 тыс. 330 домов населением 72 тыс. 537 человек, 46 социально-значимых объектов. Эвакуировано более 160 человек. В результате подтопления в Туапсинском районе погибла жительница села Кривенковского.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала. Также в Туапсе из-за непогоды ввели план «Тайфун». Вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи.

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 24 октября в Туапсе прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Его провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В Сочи из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В Сочи в зону подтопления попали пять населенных пунктов, в Апшеронском районе из-за ливней подтопило четыре населенных пункта.

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