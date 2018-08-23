На Кубани к административной ответственности привлекли 11 тыс. нелегальных таксистов

Вице-губернатор края Анатолий Вороновский провел совещание по вопросам межведомственной транспортной комиссии.

Он отметил, что с начала 2018 года за разрешениями на пассажирские перевозки обратились около 16 тыс. предпринимателей, тогда как в 2017 году лицензий было выдано меньше — около 14 тыс. Однако много таксистов продолжают незаконно работать в Усть-Лабинском, Крыловском, Новокубанском и Ленинградском районах. Нелегальные перевозки могут угрожать жизни пассажиров. Шоферы не проходят медицинский контроль, а автомобили — технический. Помимо этого, водители не делают налоговых отчислений в бюджет края.

«Человек, который получает разрешение на перевозку такси и багажа, встает на налоговый учет как предприниматель. Таким образом, средства поступают в бюджет, он у нас под контролем. Но осуществлять мониторинг тех, кто не получил разрешение, мы не можем», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский.

Оформить лицензию на пассажирские перевозки можно всего за неделю. Его стоимость — не более 3 тыс. рублей. Поездки без соответствующих документов могут довести до суда и вынудить водителя сменить род деятельности. В 2018 году на Кубани 20 автомобилей отправили на штраф-стоянку до решения суда.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник