На Кубани к административной ответственности привлекли более 11 тыс. таксистов

Об этом стало известно на прошедшем в Туапсе координационном совещании по обеспечению правопорядка в крае. Мероприятие провели губернатор Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Игорь Колосов.

По словам главы Кубани, необходима максимальная принципиальность властей края в вопросе пресечения нелегальных перевозок людей. Это и такси без лицензии, и регулярные перевозки под видом заказных, на которые лицензии не требуется.

«В нашей компетенции навести порядок в сфере лицензированных пассажирских перевозок. Нужны системные проверки предприятий, которые занимаются перевозками людей», — подчеркнул Кондратьев.

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Краснодарского края может осуществляться только при условии получения разрешения, выдаваемого министерством транспорта и дорожного хозяйства края.

По словам вице-губернатора Анатолия Вороновского, отмечена ежегодная тенденция увеличения числа выдаваемых разрешений. В настоящий момент в регионе их действует более 16 тыс. За счет предоставления услуги в краевой бюджет за все время поступило более 113 млн рублей. В 2018 году планируется пополнить бюджет края более чем на 20 млн рублей.

Для контроля за нелегальными перевозками в муниципальных образованиях края созданы межведомственные транспортные комиссии и рабочие группы с участием правоохранительных органов. С их помощью за семь месяцев 2018 года составили 1 тыс. 854 протокола об административных правонарушениях.

Как сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Капустин, сотрудники полиции провели более 1 тыс. рейдовых мероприятий среди такси, к административной ответственности привлекли более 11 тыс. водителей. Также с начала года изъяли 509 транспортных средств, которые переместили на специализированные стоянки до решения суда.

По мнению Кондратьева, работу в этом направлении нужно усилить. Например, в Краснодаре около 20 тыс. машин без разрешений работают в качестве такси.

Глава региона подчеркнул, что необходимо расширять полномочия региональной власти по привлечению к ответственности нелегальных перевозчиков.

Вороновский доложил, что ЗСК совместно с администрацией края разработали ряд проектов, в которых отразили предложения по улучшению и контролю перевозок такси. Инициативу направили в Государственную Думу Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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