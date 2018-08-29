На Кубани к благоустройству дворов и парков приступят до 15 сентября

В Краснодаре прошло заседание межведомственной комиссии о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Его провел вице-губернатор Анатолий Вороновский.

Участниками мероприятия стали замминистра ТЭК и ЖКХ края Святослав Удинцев, замруководителя департамента по архитектуре и градостроительству Александр Лащенков, руководитель «Краснодаркрайгосэкспертизы» Сергей Абулгафаров, главы муниципалитетов по селекторной связи.

В программе участвует 41 орган местного самоуправления. По итогам прошедшего в марте рейтингового голосования жителей утвердили перечень общественных территорий, которые благоустроят в первую очередь. В него попали 45 дворов и 45 общественных территорий в поселениях с численностью населения от 1 тыс. человек, а также два городских парка в Кореновске и Тихорецке.

По 22 дворовым территориям проведены торги и определены подрядные организации, к благоустройству 60 планируется приступить до 15 сентября. По оставшимся объектам муниципальные контракты будут заключаться с 15 сентября до 10 октября. Органы местного самоуправления уже подготовили объекты к обновлению.

Анатолий Вороновский подчеркнул важность действенной системы контроля на всех этапах реализации проекта. Он отметил, что своевременное устранение замечаний и пошаговое исполнение отчетности дает шанс претендовать на выделение средств в большем объеме.

В этом году на реализацию проекта из средств федерального бюджета региону выделили 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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