На Кубани к ЧМ-2018 обучение пройдут почти 2 тыс. специалистов туриндустрии

Персонал средств размещения Сочи, Анапы, Геленджика и Краснодара с апреля проходит обучение по программам повышения квалификации.

Программой предусмотрена языковая и профессиональная переподготовка, курсы этикета и другие занятия.

К примеру, Сочинский государственный университет использует для повышения квалификации специалистов опыт, наработанный во время Олимпиады и Паралимпиады в Сочи. Это специальные программы для обучения менеджеров и линейного персонала.

В целом к началу июня обучение пройдут почти 2 тыс. специалистов, работающих в 89 средствах размещения. По завершении курсов все сотрудники получат специальные удостоверения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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