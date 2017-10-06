На Кубани к концу года введут в эксплуатацию около 4 млн кв. метров жилья

Такие данные привел директор департамента строительства Краснодарского края Вадим Сергеев на совещании с застройщиками, которое провел первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Во встрече приняли участие председатель комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев, руководители профильных департаментов, мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Кубань участвует в федеральной программе «Жилище», средства по которой выделялись региону с учетом показателей ввода квадратных метров за 2017 год. Поэтому снижать показатели ввода жилья нельзя. Но это не значит, что нужно гнаться за количеством. Нужно строить качественно», — подчеркнул Вадим Сергеев.

Первый вице-губернатор отметил, что одной из проблем сдачи объектов, а как следствие сдвига сроков их сдачи, является подключение коммуникаций.

«Новые объекты должны начинать строить из-под земли – сначала подводить коммуникации, а потом уже приступать к возведению зданий. Нужно подходить комплексно к строительству, решать вопросы сообща – всем службам. Тщательно проверять всю документацию при выдаче разрешений на строительство, и за этим должны тщательно следить органы местного самоуправления», — сказал Алексеенко.

Представители более 40 строительных компаний заявили, что готовы участвовать в строительстве социальных объектов в регионе. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева, приоритет в крае отдан комплексной застройке.

Еще одна проблема, которую будут решать совместно власти и строительный бизнес, — долгострои. Было предложено создать так называемый банк квартир для граждан, деньги которых привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Андрей Алексеенко отметил, что нужно оценить правовую сторону этого предложения. Возможность создания подобного фонда для дольщиков обсудят на следующей встрече с застройщиками, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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