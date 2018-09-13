На Кубани к Новому году планируют запустить поезд Армавир — Адлер

Об этом стало известно на заседании рабочей группы по комплексу актуальных транспортных вопросов в Законодательном собрании края.

В краевой парламент поступает множество обращений от граждан с просьбами решить вопрос организации пригородного железнодорожного сообщения между Армавиром и Адлером.

«Такой маршрут нужен не только жителям Армавира, но и Новокубанского, Мостовского районов и даже Ставропольского края. Люди должны иметь возможность с комфортом добраться на курорт. С другой стороны, пригородное сообщение на этом направлении позволит разгрузить автомобильные трассы», — отметил председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель.

Решение пустить из Армавира в Адлер «Ласточку» оказалось неприемлемым. Как пояснили эксперты, расстояние между этими пунктами составляет 339 км, тогда как для организации пригородного сообщения согласно действующим нормативам участок дороги не должен превышать 200 км.

Участники дискуссии пришли к выводу, что более целесообразно организовать в этом направлении маршрут поезда дальнего следования. Время в пути — около семи часов. В ближайшее время проведут все необходимые процедуры для организации маршрута. Транспортники пообещали решить вопрос так, чтобы уже на новогодних каникулах жители восточной зоны края смогли отправиться на горнолыжные курорты Сочи поездом, сообщает пресс-служба ЗСК.

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