На Кубани к выходным метеорологи обещают понижение температуры

Бабье лето продлится в крае до конца недели. К 14-15 октября температура воздуха опустится до 10-11 °C, а в горах выпадет мокрый снег.

Практически по всему региону 14 октября синоптики прогнозируют дожди, а в высокогорьях Сочи и Апшеронского района — заморозки и гололед на трассах.

«В субботу и воскресенье осадки местами сильные, дожди на Черноморском побережье. В горах уже выпадет снег, выше 1 тыс. м будет отмечаться мокрый снег, выше 1,5 тыс. — снег. Поэтому тем, кто планирует отдых в горах, надо быть предельно осторожными и внимательными», — сказал начальник краевого центра прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

До конца рабочей недели температуры продержатся на уровне 20 °C. Дождей и ветра синоптики не ожидают.

Вернуться на ленту

Источник