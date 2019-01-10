Циклон из Европы принесет ливни, с 12 по 14 января прогнозируется выпадение от 40 до 65 мм осадков.

Наибольшее воздействие циклон окажет на прибрежные районы Черного моря — Туапсе, Лазаревское, Сочи. Также с 12 по 14 января на юго-западных, юго-восточных притоках реки Кубани и реках Черноморского побережья возможен подъем уровень воды местами до неблагоприятных и опасных явлений, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В горном кластере Сочи ожидается сильный снег. Поэтому возрастает риск схода снежных лавин. Жителей и гостей курортов просят соблюдать меры безопасности и воздержать от походов в горы.

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