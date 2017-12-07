На Кубани к выходным потеплеет до 12 С°

В Сочи действует экстренное предупреждение. На территории курорта синоптики обещают ветер с порывами до 20 м/с и сильный дождь с грозами.

На Красной Поляне ожидается мокрый снег и гололед. Все службы Сочи переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют автомобилистам сменить резину на зимнюю и не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями. В случае ЧП необходимо звонить по номеру 112.

Похолодание метеорологи прогнозируют по всему краю. В ближайшие ночи столбики термометров опустятся до -12 С°. А днем будет +6 С°.

«Холодный фронтальный раздел, который у нас будет проходить, немного отступит. К нам начнет проникать воздух с более южных районов, Средиземного моря. Температурный фон к выходным повысится», — рассказал руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь.

Осадков синоптики не прогнозируют. На Кубани будет по-прежнему облачно, но воздух прогреется до 12 С°.

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