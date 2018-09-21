На Кубани капитана катера будут судить за перегруз судна пассажирами

В августе 40-летний кубанец проводил платные морские прогулки на катере «Южная ночь» в акватории Черного моря в районе поселка Джубга.

По версии следствия, мужчина принял 60 человек на катер, вместимость которого не превышает 11 пассажиров. Перегруз влияет на устойчивость судна и его маневренность.

Перевозчик не провел инструктаж пассажиров по правилам поведения на судне и не выдал спасательные жилеты. У него не было разрешения и лицензии на морские перевозки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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