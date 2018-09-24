На Кубани капитана катера «Виктория-1» будут судить за перегруз судна в шесть раз

В Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, в июле мужчина оказывал платные услуги — морские прогулки по акватории Черного моря. На причале реки Джугба в Туапсинском районе он посадил на катер «Виктория-1» и повез на прогулку 68 пассажиров, среди которых было 15 детей. Капитан получил за услугу 36 тыс. 300 рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы направили в суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вместимость судна была 12 человек.

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