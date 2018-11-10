На Кубани ко Дню матери проведут ярмарки вакансий для женщин

Мероприятия будут проходить до 27 ноября.

На ярмарках в том числе представят вакансии с гибкими формами занятости.

Участницы смогут пройти тест по профориентации и консультации психологов, первичные собеседования с работодателями, узнать об условиях работы. Они получат информацию о возможностях обучения, перепрофилирования, повышения квалификации, мероприятиях и программах службы занятости.

Информацию о дате и месте проведения ярмарок вакансий можно уточнить на портале министерства труда и социального развития Краснодарского края, либо по телефону горячей линии 8 (861) 257-13-70.

С начала года в крае провели 55 специализированных ярмарок вакансий для женщин, в которых приняли участие 5,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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