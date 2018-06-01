На Кубани ко Дню защиты детей провели ярмарку вакансий для старшеклассников

В центры занятости по всему краю 1 июня пришли школьники и студенты колледжей, которые собираются поработать на каникулах.

В Краснодаре предложили более 100 вакансий. Ученики смогут попробовать себя в роли координаторов, подсобных рабочих, уборщиков, фасовщиков и вожатых. Участники ярмарки общались с представителями предприятий, заполняли анкеты, прошли тесты профориентации и посетили тренинг успеха. В прошлом году центр занятости Краснодара трудоустроил на лето около 6 тыс. подростков.

«Эта ярмарка пользуется неизменным успехом, и сегодня наши несовершеннолетние могут получить всю информацию о всех рабочих местах, находящихся в Краснодаре, для дальнейшего трудоустройства», — рассказал руководитель краснодарского центра занятости Игорь Прошунин.

Такие ярмарки вакансий будут проходить в каждом районе Кубани весь июнь. Сотрудники центров занятости внимательно следят за выполнением трудового договора со стороны работодателя, соблюдением рабочего графика и оплатой труда.

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