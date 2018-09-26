На Кубани курортный сбор будут тратить с учетом мнения приезжих

В Краснодаре прошло заседание Общественного совета по осуществлению контроля за расходованием средств Фонда развития курортной инфраструктуры.

Каждый муниципалитет определил перечень объектов курортной инфраструктуры, работы на которых проведут за счет средств от курортного сбора.

На совещании отметили, что при выборе объектов важно опираться на мнение гостей курортов. Для этого предлагается проводить их анкетирование.

«Это даст двухсторонний эффект — мы будем знать, чего не хватает туристам, туристы будут понимать, что их мнение учитывается при распределении средств», — сказал заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов Сергей Орлов.

В Краснодарском крае все средства с курортного сбора перечисляются в созданный региональный Фонд развития курортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ЗСК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае эксперимент по развитию курортной инфраструктуры стартовал 16 июля. Согласно региональному закону, размер курортного сбора — 10 рублей в сутки, что составляет менее 1% затрат при заселении туриста в гостиницу или другое средство размещения. Он будет взиматься с отдыхающих в день заселения в объекты Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, а также Новомихайловского и Джубгского городских поселений, Шепсинского и Небугского сельских поселений Туапсинского района.

От оплаты курортного сбора, помимо определенных федеральным законом 19 категорий льготников, освобождены все жители Кубани.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник