На Кубани курортный сбор начнут взимать с 1 января 2018 года

В Краснодаре обсудили возможность введения налога, его плюсы, минусы, а также вопросы, которые необходимо доработать.

Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Однако, как отметил депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский, эксперты не пришли к единому мнению, и поэтому закон требует доработки.

«Плюсы и минусы есть у любой инициативы, естественно, необходимы дополнительные средства на развитие курортной инфраструктуры. Однако нужно понять адресность сбора этих средств», — отметил Сергей Боярский.

«Сегодня очень важно выработать единую позицию понимания этого вопроса, проанализировать ее всесторонне и принять обоснованное и взвешенное решение», — сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Пилотный проект начнет работать с 1 января 2018 года. В эксперименте задействованы четыре региона России: Краснодарский, Ставропольский, Алтайский края и республика Крым. Как отметили участники совещания, вырученные средства пойдут только на развитие санаторно-курортного комплекса, обустройство пляжей и мест отдыха.

Размер сбора устанавливают региональные власти. Сумма может изменяться в зависимости от сезона. Но размер налога не должен отпугнуть туристов, которые планируют провести свой отпуск на Кубани, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Вернуться на ленту

Источник