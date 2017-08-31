На Кубани лабрадор Петра нашла наркотики в банке из-под кофе

В Приморско-Ахтарском районе благодаря служебной собаке у местного жителя изъяли 20 г марихуаны.

Во время расследования кражи сотрудникам полиции поступила информация о том, что похищенное возможно хранится в доме местного жителя. На место выехал кинолог с собакой. Информация не подтвердилась, однако в доме 48-летнего мужчины лабрадор по кличке Петра взяла след и обнаружила в сарае упаковку от кофе с растительной массой серо-зеленого цвета. Экспертиза показала, что это марихуана весом около 20 г, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе полиции хозяин дома рассказал, что нашел дикорастущие кусты конопли в лесополосе, оборвал их и хранил для личного употребления. Возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

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