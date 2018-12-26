Авария произошла 26 декабря около 7:30 на 3-м километре автодороги Апшеронск — Нефтегорск в Апшеронском районе.

По предварительным данным, 27-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan во время снегопада выехала на встречную полосу, по которой в тот момент двигался школьный автобус ПАЗ. Иномарка влетела в автобус и столкнула его на обочину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира Nissan в возрасте трех и четырех лет. Все они доставлены в больницу.

На место прибыли сотрудники полиции. Сейчас по факту ДТП инспекторы проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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