На Кубани легковушка на трассе влетела в сломавшуюся иномарку, погибла пенсионерка

05 октября в 14:18

Авария произошла 4 октября в 20:20 на трассе М4 «Дон» в Динском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Xray ехал по средней полосе трехполосного движения со стороны станицы Динской в направлении Краснодара. Он не заметил сломавшийся автомобиль Golf Wagon без знака аварийной остановки и наехал на него.

В результате ДТП на месте скончалась 55-летняя жительница Тихорецкого района, в Динскую ЦРБ доставили еще одного участника аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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