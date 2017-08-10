На Кубани легковушка съехала с трассы и перевернулась, пострадал ребенок

ДТП произошло около 23:00 9 августа в районе 31-го километра автодороги «Подъезд к Майкопу».

По предварительным данным, в Лабинском районе 28-летний мужчина со стажем вождения менее двух лет за рулем ВАЗ-21074 не выбрал безопасную скорость движения. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате пострадали пассажиры легковушки — шестилетний ребенок и 33-летняя женщина. Мальчика перевозили без использования автокресла. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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