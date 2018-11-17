На Кубани легковушка влетела в дерево, погибли три человека

Авария произошла 16 ноября около 21:15 на 31-м километре автодороги Староминская —Ленинградская — Павловская.

По предварительным данным, 26-летний водитель ВАЗ-21099 превысил скорость и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП трое пассажиров легковушки от полученных травм скончались, водителя и еще одного пассажира ВАЗа госпитализировали.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

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