На Кубани легковушка во время ДТП влетела на КамАЗ

В Кореновском районе 28 июня в аварии пострадал 18-летний парень.

ДТП произошло около 15:00 на 5-м километре подъезда к хутору Пролетарскому. По предварительным данным, 18-летний парень ехал за рулем Hyundai Elantra и не справился с управлением. Иномарку занесло, машина съехала с дороги и врезалась в КамАЗ с прицепом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель иномарки получил травмы. Установлено, что стаж вождения у молодого человека составляет несколько месяцев. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Вернуться на ленту

Источник