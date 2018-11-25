На Кубани легковушка врезалась в пассажирский поезд

Авария произошла 24 ноября в 22:03 на перегоне Краснодар —Сортировочный — Пашковская.

Водитель на Skoda въехал в локомотив пассажирского поезда № 680 Адлер — Владикавказ, который проходил через регулируемый железнодорожный переезд, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение.

В результате ДТП никто не пострадал. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

Поезд был задержан на 13 минут. ДТП не повлиял на график движения других поездов.

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