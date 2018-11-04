На Кубани легковушка врезалась в поезд, погиб мужчина

04 ноября в 15:47

ДТП произошло 4 ноября в 11:29 на не охраняемом регулируемом железнодорожном переезде перегона Андрееводмитриевка — Курганная.

Водитель на Lada выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В результате аварии погиб пассажир автомобиля, водитель пострадал.

ДТП не повлияло на график движения пассажирских поездов, сообщает пресс-служба СКЖД.

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