На Кубани летчики отработали уничтожение объектов ПВО условного противника

К выполнению заданий привлекли более 100 пилотов и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб.

Всего задействовали около 20 самолетов.

В ходе полетов летчики Южного военного округа, базирующиеся в Краснодарском крае, усовершенствовали навыки пилотирования авиационной техники в горной местности и сложных метеорологических условиях на разных высотах.

В составе боевого звена экипажи Су-25СМ3 преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет, пушек, нанесли бомбовые удары.

Летчикам также отработали пуски управляемых ракет и сброс корректируемых авиабомб по позициям условного противника на одном из авиационных полигонов Кубани, сообщает пресс-служба ЮВО.

Фото Антона Гарника, «Кубань 24»

Фото Антона Гарника, «Кубань 24»

Фото Антона Гарника, «Кубань 24»

Фото Антона Гарника, «Кубань 24»

Фото Антона Гарника, «Кубань 24»

Фото Антона Гарника, «Кубань 24»

Фото Антона Гарника, «Кубань 24»

Фото Антона Гарника, «Кубань 24»

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